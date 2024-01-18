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Саддам: отношения с США в период ирано-иракской войны. От сотрудничества до эшафота

Саддам: отношения с США в период ирано-иракской войны. От сотрудничества до эшафота

Почему США поддержали Ирак? О последней классической войне минувшего столетия – Ирано-иракской, написано много, хотя противостояние имеет ряд белых пятен, как, впрочем, и любой из подобного рода масштабных конфликтов.

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