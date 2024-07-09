Песков: на больницу «Охматдет» в Киеве упала украинская ракета ПВО

Речь идёт о падении антиракеты, подчеркнул представитель Кремля.фото: kremlin.ru--> В инциденте в киевском госпитале речь идёт о падении антиракеты, заявил 9 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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