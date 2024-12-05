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Я ожидал увидеть здесь хаос, грязь...Европеец на вокзале в России

Я ожидал увидеть здесь хаос, грязь...Европеец на вокзале в России

Как привыкли иностранцы видеть железнодорожные вокзалы у себя в стране?! Особенно ночью. Зачастую стереотипы восприятия действительности переходит в ожидание того, что увидишь в других странах.

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