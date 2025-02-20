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Царьград

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Моргенштерн* дошёл до дна и взялся за лицо. Всё изменится через 10 месяцев

Моргенштерн* дошёл до дна и взялся за лицо. Всё изменится через 10 месяцев

Музыкант Алишер Моргенштерн* продолжает пытаться привлечь внимание публики любым способом, однако, в этот раз, обошлось без лишний эмоциональных всплесков на камеру.

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