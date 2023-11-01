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Нейтронная бомба: действительно ли она мощнее традиционного атомного оружия

Нейтронная бомба: действительно ли она мощнее традиционного атомного оружия

В разгар холодной войны одной из потребностей военных было оружие, способное устранить только живую силу противника.

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Комментарии
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Эдуард Николаев
жаль конечно, но надо идти до конца
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4 д.
Владимир Соловьев
С появлением нейтронной бомбы при горбачёве, воевавшим с пьянством в Союзе, появился хохлятский анекдот: &quot;Петро, шо такое нейтрона бомба? Это когда она взорвётся, ничего не разрушается, а всё живое гибнет. Петро, а яка така бомба взорвалась все живы здоровы, а горилки немае?&quot;                                                                                                                   В России, при ельцине, лжеца на доверии избирателей, така бомба взорвалась: &quot;сдуло&quot; в банках все накопления трудящихся вместе с экономикой!
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4 д.
alik3456 Джексон
и трудящимся ,а дармоеды остались... Хреново работает бомба.
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4 д.

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