В разгар холодной войны одной из потребностей военных было оружие, способное устранить только живую силу противника.
Нейтронная бомба: действительно ли она мощнее традиционного атомного оружия
Комментарии
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Эдуард Николаев
жаль конечно, но надо идти до конца
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4 д.
Владимир Соловьев
С появлением нейтронной бомбы при горбачёве, воевавшим с пьянством в Союзе, появился хохлятский анекдот: "Петро, шо такое нейтрона бомба? Это когда она взорвётся, ничего не разрушается, а всё живое гибнет. Петро, а яка така бомба взорвалась все живы здоровы, а горилки немае?" В России, при ельцине, лжеца на доверии избирателей, така бомба взорвалась: "сдуло" в банках все накопления трудящихся вместе с экономикой!
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4 д.
alik3456 Джексон
и трудящимся ,а дармоеды остались... Хреново работает бомба.
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4 д.
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