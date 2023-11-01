Нейтронная бомба: действительно ли она мощнее традиционного атомного оружия

Владимир Соловьев

С появлением нейтронной бомбы при горбачёве, воевавшим с пьянством в Союзе, появился хохлятский анекдот: "Петро, шо такое нейтрона бомба? Это когда она взорвётся, ничего не разрушается, а всё живое гибнет. Петро, а яка така бомба взорвалась все живы здоровы, а горилки немае?" В России, при ельцине, лжеца на доверии избирателей, така бомба взорвалась: "сдуло" в банках все накопления трудящихся вместе с экономикой!