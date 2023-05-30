Брянского адвоката Скрипина за взятку 50 тыс. долларов оставили в сизо еще на 2 месяца

В целях хищения путем обмана денежных средств своего знакомого в июле 2020 года позвонил ему и потребовал за решение вопроса о якобы не привлечении его к уголовной ответственности 50000 тысяч долларов, что на тот момент составляло более 3,5 млн ру .
В целях хищения путем обмана денежных средств своего знакомого в июле 2020 года позвонил ему и потребовал за решение вопроса о якобы не привлечении его к уголовной ответственности 50000 тысяч долларов, что на тот момент составляло более 3,5 млн ру .
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