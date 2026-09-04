Депэкономики ЯНАО: дефицита топлива в округе нет

В ямальских городах, как и по всей России, водители выстроились в стихийные очереди на АЗС. Как пояснили в региональном депэкономики, в ЯНАО дефицита топлива нет.
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