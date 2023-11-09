Дождь обрушился на Алматы. ФОТО

Коммунальные службы работают на улицах мегаполиса, передает inAlmaty.kz. Как сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, с 9:10 часов 9 ноября в городе началось выпадение дождя, который ожидается временами до утра 10 ноября.