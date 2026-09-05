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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ирина Роднина: «Наш реальный уровень будет понятен, когда выступим на чемпионате мира. Пока это все турниры третьего сорта»

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что уровень российских фигуристов не упал за время отстранения.

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