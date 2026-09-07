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Более 1 тыс. педагогов Приволжского федерального округа повысят квалификацию в Мининском университете

Более 1 тыс. педагогов Приволжского федерального округа повысят квалификацию в Мининском университете

В Нижегородском государственном педагогическом университете им. К. Минина 7 сентября стартовал третий поток курсов повышения квалификации.

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