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Требуют миллионы, «Мерседесы», черную игру и еще учат нас жить. Почему наши артисты до такой степени обнаглели

Требуют миллионы, «Мерседесы», черную игру и еще учат нас жить. Почему наши артисты до такой степени обнаглели

Интересная жизнь с Vera Star Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда в наших артистах столько спеси и хамства? Почему они наглеют до такой степени, что куда чаще становятся объектами для критики, нежели для восхищения? Нет, ну серьёзно.

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Комментарии
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Сергей Мисников
Журналисты и ТВ. делают из них  (звезд )....А на самом деле это отбросы....наркоманы..проститутки..алкоголики..
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4 час.
людмила пригарина
А кто им несет это бабло? Кто?  Иначе как быдлом назвать этих людей не могу. Ребята нуждаются в дронах, в сменной одежде,... погибая... А в этот момент...концерты зажравшихся ненасытных &quot;фанерщиков&quot;. Как? Вам весело? Смейся и пляши &quot;планктон&quot;, пока в твою дверь беда не постучит.... Будешь искать виноватых посмотри в зеркало..
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3 час.
vagas Karlito
Очень сложный момент! Ваше возмущение понятно ,но есть  у этого  объективные причины и они далеки от эмоций!) Сам  деньги на эту шнягу понятное дело не несу и другим не советую! Но этого мало!)  Должна быть  энная политика по вопросу которую поддерживает  население(специально  это слово ввернул)! Увы!
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3 час.

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