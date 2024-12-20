Требуют миллионы, «Мерседесы», черную игру и еще учат нас жить. Почему наши артисты до такой степени обнаглели

Сергей Мисников Журналисты и ТВ. делают из них (звезд )....А на самом деле это отбросы....наркоманы..проститутки..алкоголики..

людмила пригарина А кто им несет это бабло? Кто? Иначе как быдлом назвать этих людей не могу. Ребята нуждаются в дронах, в сменной одежде,... погибая... А в этот момент...концерты зажравшихся ненасытных "фанерщиков". Как? Вам весело? Смейся и пляши "планктон", пока в твою дверь беда не постучит.... Будешь искать виноватых посмотри в зеркало..