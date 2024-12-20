Володин назвал сроки решения вопроса выплат участникам боевых действий в Курской области

Володин: в январе постараемся решить вопрос о выплатах военным в Курской области Государственная Дума в январе постарается решить вопрос с выплатами тем военнослужащим, которые ведут боевые действия в Курской области.
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