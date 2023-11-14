Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам оказания услуг такси

Россияне смогут узнать о правилах оказания услуг такси и каршеринга, безопасности пользования ими, защите прав потребителей в этой сфере и деятельности агрегаторов такси на тематической горячей линии Роспотребнадзора, которую запустили во всех регионах страны в понедельник, 13 ноября.