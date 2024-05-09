Самарцев позвали позвонить в колокола в храме Спиридона Тримифунтского

Самарцев позвали позвонить в колокола в храме Спиридона ТримифунтскогоС 5 по 12 мая 2024 года, начиная с Пасхального воскресения и до воскресения святого апостола Фомы, каждый желающий сможет взобраться на колокольню и позвонить в колокола, возвещая городу о воскресшем Спасителе.