Самарцев позвали позвонить в колокола в храме Спиридона Тримифунтского

Самарцев позвали позвонить в колокола в храме Спиридона ТримифунтскогоС 5 по 12 мая 2024 года, начиная с Пасхального воскресения и до воскресения святого апостола Фомы, каждый желающий сможет взобраться на колокольню и позвонить в колокола, возвещая городу о воскресшем Спасителе.
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