Мария Багреева: оборот производителей текстиля и одежды вырос на 42% за год

Оборот производителей текстильных изделий и одежды в Москве по итогам 2024 года составил 226,1 млрд рублей — это на 42% больше в сопоставимых ценах, чем годом ранее, рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.