Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Семерочка за ценник

Семерочка за ценник

Феминистку, активистку ЛГБТ, "художницу" и "общественную активистку" Александру Скочиленко приговорили к 7 годам колонии общего режима за подмену ценников в питерских магазинах агитацией направленной на дискредитацию ВС РФ.

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Комментарии
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Александр Симаков
Надо таких дур изолировать от общества, и как можно на больший срок. Сегодня она ценники переклеивает, а завтра, как Трепова, взрывчатку кому-нибудь преподнесёт.  Вчера по ТВ был сюжет: пенсионерка ( следуя командам по телефону) отправилась поджигать военкомат. Но до военкомата не дошла, а подожгла на стоянке перед военкоматом какой-то автомобиль. И уже после задержания продолжала (!) общаться с кураторами, пока у неё не отобрали телефон.  https://47channel.ru/video_clip/v-peterburge-pensionerka-podozgla-mikroavtobus-u-zdaniya-voenkomata-lenoblasti
В Петербурге пенсионерка подожгла микроавтобус у здания военкомата Ленобласти
47channel
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