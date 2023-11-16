Семерочка за ценник

Александр Симаков

Надо таких дур изолировать от общества, и как можно на больший срок. Сегодня она ценники переклеивает, а завтра, как Трепова, взрывчатку кому-нибудь преподнесёт. Вчера по ТВ был сюжет: пенсионерка ( следуя командам по телефону) отправилась поджигать военкомат. Но до военкомата не дошла, а подожгла на стоянке перед военкоматом какой-то автомобиль. И уже после задержания продолжала (!) общаться с кураторами, пока у неё не отобрали телефон. https://47channel.ru/video_clip/v-peterburge-pensionerka-podozgla-mikroavtobus-u-zdaniya-voenkomata-lenoblasti