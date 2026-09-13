Лионель Месси возглавил список бомбардиров MLS текущего сезона

В матче регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» со счётом 2:2. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол, который стал для него 19-м в сезоне и 928-м за карьеру.