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Регионы России

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Лионель Месси возглавил список бомбардиров MLS текущего сезона

Лионель Месси возглавил список бомбардиров MLS текущего сезона

В матче регулярного чемпионата MLS «Интер Майами» сыграл вничью с «Нэшвиллом» со счётом 2:2. Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси забил гол, который стал для него 19-м в сезоне и 928-м за карьеру.

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