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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«#### тут сделаешь? ##### тут не сделаешь. Петухи #####, #####». Президент «Урала» в подтрибунке о 0:0 с «Соколом»

«Урал» сыграл вничью с саратовским клубом в 4-м туре Мелбет Первой лиги. Клуб из Екатеринбурга занимает 7-е место в таблице, набрав 7 очков.

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