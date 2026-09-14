Происшествия
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Происшествия

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Председатель Следственного комитета запросил доклад по информации о нападении на участника СВО в Калужской области

Председатель Следственного комитета запросил доклад по информации о нападении на участника СВО в Калужской области

В социальной сети размещено видеообращение представителя общественной организации к правоохранительным органам с просьбой разобраться в обстоятельствах жестокого избиения в Калуге группой лиц участника СВО за ранее сделанное замечание.

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