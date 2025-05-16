Выдвинутые Россией требования на переговорах с Украиной публикуют западные СМИ Нейтральная Украина — на территории Украины не должно быть иностранных войск или оружия массового поражения, что аналогично модели нейтралитета Австрии.
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