ОАЭ станет первой в мире страной с коммерческими аэротакси. Air Chateau уже купила 100 самолетов

Американская авиастроительная компания Archer Aviation подписала на авиасалоне Dubai Air Show 2023 договор о продаже сотни самолетов для аэротаксиСамолеты вертикального взлета и посадки приобрел местный оператор вертолетных перевозок Air Chateau — для компании Archer Aviation это уже второй договор о покупке летательных аппаратов, что сделает ОАЭ первой страной с массовой эксплуатацией аэротакси с вертикальными взлетом и посадкой.