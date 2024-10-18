Программист Facebook: соцсеть занижает рейтинг постов с критикой Харрис

Социальная сеть Facebook* автоматически понижает рейтинг публикаций с критикой кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, сообщил старший инженер-программист компании Meta* Дживан Гьявали.
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