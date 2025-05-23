Два майора: #Сводка на утро 23 мая 2025 года

#Сводка на утро 23 мая 2025 года Ночью продолжился затяжной налёт БПЛА противника на наши регионы. Губернатор Липецкой области сообщил, что в промзоне Ельца после падения дрона и пожара пострадали восемь человек.
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