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Царьград

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Премьер Литвы пообещал "отбиться" в случае атаки России

Премьер Литвы пообещал "отбиться" в случае атаки России

Граждане Литвы чувствуют "постоянную угрозу" со стороны России, в том числе из-за беспилотников.Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил, что его страна вступит в вооруженное противостояние в случае нападения.

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