Ученые объяснили, почему больше всего детей в России рождается летом

С 2000 по 2022 год в России большинство детей рождалось в июле и августе. Исследователи НИУ ВШЭ пришли к выводу, что такая сезонность связана с уровнем доходов домохозяйств: чем выше благосостояние семьи, тем чаще рождение ребенка планируется на лето.