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Прорыв водной блокады: почему российским войскам надо идти до Днепра

Прорыв водной блокады: почему российским войскам надо идти до Днепра

И вновь мы вынуждены коснуться вопроса о хроническом дефиците пресной воды на Донбассе. Без решения данной застарелой проблемы, после 2014 года перешедшей в острую фазу, «новые» российские регионы бывшей Незалежной рискуют стать зоной перманентной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы.

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