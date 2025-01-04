Прорыв водной блокады: почему российским войскам надо идти до Днепра

И вновь мы вынуждены коснуться вопроса о хроническом дефиците пресной воды на Донбассе. Без решения данной застарелой проблемы, после 2014 года перешедшей в острую фазу, «новые» российские регионы бывшей Незалежной рискуют стать зоной перманентной гуманитарной, экономической и экологической катастрофы.