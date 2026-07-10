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Закон, порядок, государство

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В Курганской области полицейские в кратчайшие сроки нашли в лесу заблудившегося грибника

Накануне около 18 часов в дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Варгашинский» поступило тревожное сообщение от родственников 71-летнего жителя одного из сел Варгашинского муниципального округа.

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