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Петербургский дневник

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Эксперт перечислила причины, почему россияне вступают в отношения без обязательств

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Комментарии
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Неизвестно Неизвестно
Не только это, ещё и то, что при разводе или в случае смерти одного из супругов, долги переходят ко второму супругу, а разрешение брать кредит у супруге(а) не спрашивают
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11 час.
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