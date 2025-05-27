Эксперт перечислила причины, почему россияне вступают в отношения без обязательств

Существуют люди с избегающим типом привязанности Некоторые россияне, в прошлом неудачно построившие отношения, предпочитают выстраивать следующие связи с партнерами в формате «никто никому ничего не должен», рассказала РИАМО писатель, психолог, основатель онлайн-школы, консультант топ-менеджеров компаний списка Forbes – 200 Светлана Комарова.
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