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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Соболенко об иске PTPA: «Мое единственное пожелание – чтобы мы получали больший процент от доходов турниров»

Соболенко об иске PTPA: «Мое единственное пожелание – чтобы мы получали больший процент от доходов турниров»

Напомним, ранее ассоциация подала в суд на ATP, WTA, ITF и ITIA. PTPA в том числе утверждает, что правила туров ограничивают конкуренцию и уменьшают потенциальные заработки теннисистов.

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