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«Пусть идет своей дорогой»: Пересильд заткнула рты критикующим ее дочку

«Пусть идет своей дорогой»: Пересильд заткнула рты критикующим ее дочку

Актриса Юлия Пересильд заступилась за свою старшую дочку Анну после неоднократной травли. 15-летнюю девушку в последнее время стали обвинять, что она одевается не по возрасту, значительно старше, а ее наряды порой слишком откровенные.

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