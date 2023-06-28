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«Страшно до колик в животе»: ВКС РФ применили вблизи Купянска умные ФАБ-1000, и это не предел

«Страшно до колик в животе»: ВКС РФ применили вблизи Купянска умные ФАБ-1000, и это не предел

Взрывы были такие мощные, что даже в нескольких километрах подпрыгивали тяжелые БТР На брифинге пресс-службы Минобороны России 25 июня было сказано, что на Купянском направлении оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией «Западной» группировки ВС РФ нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районах населённых пунктов Красное Первое, Новомлынск, Котляровка и Масютовка (Харьковская область), а вблизи села Огурцово (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ.

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