«Копаешь сам себе»: Путин прямо обратился к Грефу

Глава государства решил подшутить над банковским деятелемРоссийский лидер Владимир Путин отпустил шутку в адрес председателя ПАО "Сбербанк" Германа Грефа, заявив, что тот роет себе яму, занимаясь развитием ИИ для автоматизации всех процессов на уровне высшего менеджмента.
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