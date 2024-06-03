«Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за названия канала

Канал с названием Dodo Pizza, который упоминается в иске, насчитывает всего 28 подписчиков и четыре публикацииКомпания «Додо Пицца» обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с иском против Telegram FZ-LLC, требуя вернуть название своего телеграм-канала.