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Царьград

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«Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за названия канала

«Додо Пицца» подала в суд на Telegram из-за названия канала

Канал с названием Dodo Pizza, который упоминается в иске, насчитывает всего 28 подписчиков и четыре публикацииКомпания «Додо Пицца» обратилась в Арбитражный суд Республики Коми с иском против Telegram FZ-LLC, требуя вернуть название своего телеграм-канала.

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