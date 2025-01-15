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Царьград

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Город превратился в каток? За месяц в Перми на гололёде пострадали 208 человек

Город превратился в каток? За месяц в Перми на гололёде пострадали 208 человек

Городские власти отчитались о том, что обрабатывают тротуары противогололёдной смесью ещё в октябреБолее 200 человек пострадали за месяц от падений на гололёде на пермских улицах.

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