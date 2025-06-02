BI: НАТО готовится к захвату аэродромов в конфликте с Россией

Раскрыт план действий НАТО в возможном будущем конфликте с Россией.В случае возможного конфликта НАТО планирует захватить русские аэродромы – об этом сообщает издание Business Insider, который присутствовал на военных учениях в Финляндии.
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