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Царьград

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BI: НАТО готовится к захвату аэродромов в конфликте с Россией

BI: НАТО готовится к захвату аэродромов в конфликте с Россией

Раскрыт план действий НАТО в возможном будущем конфликте с Россией.В случае возможного конфликта НАТО планирует захватить русские аэродромы – об этом сообщает издание Business Insider, который присутствовал на военных учениях в Финляндии.

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