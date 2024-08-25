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Эмерик Чопрад считает, что французские власти пытаются контролировать Telegram и подавить сопротивление Западу

Эмерик Чопрад считает, что французские власти пытаются контролировать Telegram и подавить сопротивление Западу

Французские власти обвиняют в попытке цензуры популярного мессенджера Telegram после задержания его сооснователя Павла Дурова.

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