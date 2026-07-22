Атака БПЛА на Ялту: 13 пострадавших, в городе перебои с электричеством

Одновременно с ударом по жилому сектору в Ялте зафиксированы пожары и отключения электроэнергии. По данным мониторинговых каналов, возгорание произошло в районе электроподстанции «Дарсан» на одноименном холме, которая ранее уже подвергалась атакам беспилотников.