Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Атака БПЛА на Ялту: 13 пострадавших, в городе перебои с электричеством

Атака БПЛА на Ялту: 13 пострадавших, в городе перебои с электричеством

Одновременно с ударом по жилому сектору в Ялте зафиксированы пожары и отключения электроэнергии. По данным мониторинговых каналов, возгорание произошло в районе электроподстанции «Дарсан» на одноименном холме, которая ранее уже подвергалась атакам беспилотников.

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