Доход замминистра Аппоева вырос в 11 раз из-за опечатки: «Кто-то лишнюю двойку нажал»

Задекларированный доход первого заместителя министра природных ресурсов Забайкалья, главного государственного лесного инспектора Заура Аппоева вырос в 11 раз - с 2,2 до 22 млн рублей из-за допущенной опечатки при составлении декларации.
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