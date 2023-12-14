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На предмет благоустройства территорий проверили более 100 организаций Пензы

Более 100 организаций в Пензе проверили в отношении благоустройства территорий в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Управления содействия малого и среднего предпринимательства городской администрации.

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