На предмет благоустройства территорий проверили более 100 организаций Пензы

Более 100 организаций в Пензе проверили в отношении благоустройства территорий в ходе мониторинга, проведенного сотрудниками Управления содействия малого и среднего предпринимательства городской администрации.
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