Названы способы использования чужих номеров СНИЛС мошенниками

Мошенники могут взломать аккаунт на Госуслугах, имея лишь номер СНИЛС своей жертвы. Кроме того, есть и другие способы использования СНИЛС злоумышленниками, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.
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