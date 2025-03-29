Названы способы использования чужих номеров СНИЛС мошенниками

Мошенники могут взломать аккаунт на Госуслугах, имея лишь номер СНИЛС своей жертвы. Кроме того, есть и другие способы использования СНИЛС злоумышленниками, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.