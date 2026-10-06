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«Не раньше 2030 года»: губернатор Ленобласти сдвинул сроки открытия метро в Кудрово

«Не раньше 2030 года»: губернатор Ленобласти сдвинул сроки открытия метро в Кудрово

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 октября, ФедералПресс. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что открытие станции метрополитена в городе Кудрово ожидается не ранее 2030 года.

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