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ФСИН опровергла признание экс-министра Стрелкова склонным к побегу

ФСИН опровергла признание экс-министра Стрелкова склонным к побегу

Управление ФСИН по Кировской области опровергло информацию о признании бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Стрелкова (настоящее имя Игорь Гиркин) склонным к побегу, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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