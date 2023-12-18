Названа самая популярная порода собак у россиян

МОСКВА, 18 декабря, ФедералПресс. Согласно данным Российской кинологической федерации, в 2023 году предпочтения российских владельцев собак сместились в сторону небольших пород компаньонов, таких как корги, немецкие шпицы и чихуахуа.
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