В Барнауле микрокредиторы психологически давили на должницу и всех, кто ее знает

Коллекторы пытались скрыть свою связь с банком и использовали разные номера телефонов В Алтайском крае филиал известного петербургского банка оштрафовали на 100 тысяч рублей за психологическое давление на должницу, ее родственников и знакомых при взыскании просроченной задолженности, сообщает региональная ФССП.