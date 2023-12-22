В Барнауле микрокредиторы психологически давили на должницу и всех, кто ее знает

Коллекторы пытались скрыть свою связь с банком и использовали разные номера телефонов В Алтайском крае филиал известного петербургского банка оштрафовали на 100 тысяч рублей за психологическое давление на должницу, ее родственников и знакомых при взыскании просроченной задолженности, сообщает региональная ФССП.
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