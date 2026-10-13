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Жителю Красноярска ужесточили обвинение за нападение на девятилетнюю девочку

Жителю Красноярска ужесточили обвинение за нападение на девятилетнюю девочку

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Мужчине, который напал на девятилетнюю девочку и чуть не задушил ее на глазах у матери в Красноярске, ужесточили обвинение.

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