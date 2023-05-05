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Украинские войска обстреляли Горловку тремя снарядами калибром 152 миллиметра

Вооруженные силы Украины выпустили по территории Горловки три снаряда калибра 152 миллиметра. Об этом сообщает представительство ДНР в СЦКК в своем Телеграм-канале.

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