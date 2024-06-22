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Битва русских гигантов и кешбэк, если прогноз на Павловича не сыграет

Битва русских гигантов и кешбэк, если прогноз на Павловича не сыграет

Турнир UFC в Саудовской Аравии пройдет в ночь с субботы на воскресенье. В соглавном событии встретятся Сергей Павлович (18-2) и Александр Волков (37-10).

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