В Литве активно лишают «неправильных» россиян вида на жительство

Департамент по делам миграции названной прибалтийской республики принуждает проживающих в этой стране российских граждан отвечать на провокационные вопросы.
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