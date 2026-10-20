Этап Формулы 1 в США под угрозой: на поставщика FIA подали в судLAT Images / MercedesПроведение Гран При США Формулы 1 в Остине может оказаться под угрозой из-за судебного разбирательства вокруг одного из поставщиков FIA.
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