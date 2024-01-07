Компания Mugen разработала два комплекта тюнинга для Honda Civic Type R

Придворное тюнинг-ателье Honda доработало новое поколение «горячего» хэтчбека Honda Civic Type R. Дорожную модель за счёт комплекта новых деталей специалисты Mugen могут превратить как в относительно скромный тюнинг-кар, так и в достаточно серьёзный как минимум внешне автомобиль.